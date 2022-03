Volley femminile A1 - Cuneo rimontata a Bergamo, Signorile: "C’è tanto dispiacere, eravamo partite bene"

Bosca S.Bernardo Cuneo sconfitta a Bergamo nell'undicesima di ritorno.

A Signorile e compagne non basta un positivo avvio di partita, utile a portarsi sul 2-0: la squadra di casa reagisce, rimonta, fino a superare le avversarie al tie-break conquistando due punti importanti in chiave salvezza.

Non poco rammarico in casa Cuneo, come dimostrano le parole della sua capitana nel post match.

Signorile: "C’è tanto dispiacere perché eravamo partite bene. Dopo i primi due set sembrava quasi fatta ma abbiamo mollato mentalmente e fisicamente. Abbiamo sbagliato tanto; c’è rammarico perché potevamo tornare a casa con tre punti e invece ne abbiamo ottenuto solo uno. Dispiace per il terzo set, in cui avevamo recuperato tanto, e per il quinto set, in cui eravamo avanti. In vista della partita di Perugia dovremo lavorare sull’aspetto psicologico, per tenere alta la concentrazione per tutta la partita. Ci troveremo di fronte un’altra squadra che lotta per la salvezza e non potremo permetterci dei black-out come quelli di questa sera".