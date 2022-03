120 anni Cgil Cuneo, rimandato l'incontro con Maurizio Landini

l'incontro con il segretario nazionale Cgil Maurizio Landini e il seguente concerto di Bandkadabra, previsti a Cuneo questo venerdì 25 marzo per i 120 anni di CGIL CUNEO, sono rimandati al mese di aprile, a causa dell'indisponibilità temporanea di Landini.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Venerdì 8 aprile alle ore 18.30 ad Alba (Sala Beppe Fenoglio, Cortile della Maddalena) incontreremo Angelo Mastrandrea, giornalista del Manifesto, di cui è stato vice direttore, curatore dell’inserto ecologista Extraterrestre, autore inchieste e reportage per L’Essenziale, Internazionale, Il Venerdì di Repubblica e Le monde diplomatique. In dialogo con il giornalista Rai Marco Bobbio, presenta “L’ultimo miglio” (Manni) che, come recita il sottotitolo, compie un “viaggio nel mondo della logistica e dell’ecommerce in Italia tra Amazon, rider, portacontainer, magazzinieri e criminalità organizzata”, nuovo settore cruciale dell'economia capitalista, in cui movimento merci è la nuova frontiera del conflitto tra capitale e lavoro. L’incontro è in collaborazione con la libreria La Torre di Alba, che allestirà un bookshop con i lavori dell’autore e con titoli di libri dedicati al mondo del lavoro.

Lunedì 11 aprile alle ore 21 a Bra (Teatro Politeama) lo storico Giovanni De Luna, docente di Storia contemporanea all'Università di Torino, collaboratore di La Stampa e di trasmissioni radiofoniche e televisive, terrà una lectio magistralis dedicata al sindacalista Bruno Trentin (1906-2007), segretario generale Cgil dal 1988 al 1994, e parlamentare europeo, che da giovane prese parte alla Resistenza nelle file del Partito d'azione, e venne arrestato insieme con il padre nel 1943. Attento studioso dei fenomeni sociali, si adoperò per riformare il sindacato confederale e rilanciarne l'opera all'indomani della crisi dei grandi partiti di massa. L’attore Alessio Giusti proporrà alcuni estratti dagli scritti di Trentin.

“Cuneo+Cgil=120. Diritti. Solidarietà. Libertà” Ingresso con prenotazione consigliata ma non obbligatoria: organizzazione@cgilcuneo.it – 0171452511. Info: WEB www.cgilcuneo.it – FB Cgil Cuneo – FB Collettiva