Il gruppo braidese "Amici dei bambini di Chernobyl" insieme a un gruppo di collaboratori e volontari per favorire l'accoglienza sul territorio dei rifugiati ucraini in cerca di ospitalità temporanea sta raccogliendo offerte per far fronte alle spese di soggiorno presso le famiglie ospitanti.

Le donazioni possono essere fatte tramite l'apposito IBAN o Satispay. Tutti i dettagli nella locandina