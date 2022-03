A Cuneo l'assemblea costitutiva della Cellula Coscioni provinciale

Si terrà sabato 26 marzo a Cuneo, a partire dalle ore 16, l’assemblea costitutiva della Cellula Coscioni Cn – Provincia Granda, presso i locali della Casa del Quartiere Donatello (Via Rostagni 23/L). Le Cellule sono articolazioni territoriali dell’Associazione Luca Coscioni per la liberà di ricerca scientifica, l’organizzazione che si occupa dell’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione, il diritto all'aborto ed alla procreazione medicalmente assistita.

“Dopo la grande mobilitazione che ha visto decine di cittadine e cittadini impegnati la scorsa estate nella raccolta firme in Provincia per il Referendum Eutanasia e Cannabis – dichiarano i promotori della costituente organizzazione – abbiamo deciso di creare anche a Cuneo una Cellula che, slegata da partiti politici, sia promotrice di battaglie per le libertà civili e per la ricerca scientifica. Sull’onda delle importantissime azioni nonviolente di Luca Coscioni, Piergiorgio e Mina Welby e Marco Cappato, la nostra voce non mancherà di farsi sentire su diversi fronti, dal corpo dei malati al cuore della politica!”

Per partecipare all’Assemblea costituente in presenza è necessario essere possessori di “Green Pass rafforzato” e mascherina. Per ulteriori informazioni contattare il numero 366.5370589.