A Diano d'Alba l'unione tra pubblico e privato è una carta vincente

Un paese vivo, vivace, pronto a cogliere le occasioni che si possono presentare nel rapporto tra pubblico e privato. Questo è Diano d’Alba che, in questo inizio 2022, sta mettendo sul tavolo carte molto interessanti. Ed a distribuirle è il sindaco Ezio Cardinale che riassume i prossimi interventi che verranno eseguiti: «Sono in programma lavori e iniziative in diversi ambiti. In quello ambientale è stata fatta la pulizia di un terreno privato, dato in comodato d'uso gratuito al Comune, con l'idea di trasformarlo in parcheggio e area camper. L'intervento di riparazione a carico dei parapetti di alcuni ponti sul torrente Talloria e Cherasca. Il taglio di vegetazione prospiciente via Cisterne che poteva costituire un pericolo. La pulizia del “Bosco della vita”, dove sono presenti un albero per ogni bimba o bimbo nato o adottato a Diano d'Alba.



L'adesione al progetto "+ Api - Oasi fiorite per la biodiversità", promosso e finanziato da Fondazione CRC in collaborazione con Agrion. I lavori di riqualificazione energetica sull'edificio del circolo comunale di Valle Talloria. Interventi di pulizia e manutenzione autorizzati dalla Regione Piemonte nei torrenti Cherasca e Talloria».



E non mancano le iniziative legate allo sport ed alla cultura: «Abbiamo deciso, prosegue il sindaco, di affidare parte dell’area sportiva situata a Ricca di Diano d'Alba a una società che investirà oltre 100 mila Euro per la riqualificazione, con il Comune che parteciperà con importanti risorse. Una dimostrazione di come la collaborazione concreta pubblico/privato possa portare al conseguimento del bene comune. Il 7 aprile è in programma una serata speciale dedicata a Dante, grazie al suggerimento della straordinaria attrice Marina Mariotti, presso la chiesa parrocchiale San Giovanni Battista, nel contesto dell'iniziativa denominata “Dell'Arte contagiosa”, un viaggio artistico, letterario, figurativo, teatrale realizzato con i Canti della Commedia Dantesca».