A Mondovì #NONFAREILMAGO: rispetta le regole del codice della strada

Sei cartoline e un depliant destinato a diversi target di utenti della strada: anziani, motociclisti, ciclisti, pedoni, genitori e pubblico generico. Verranno distribuiti nelle scuole e in tutti i punti sensibili della città.

Parte la campagna di informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promossa dalla Regione Piemonte, nell’ambito del programma di attuazione del “Piano regionale di sicurezza stradale”, e abbracciata dal Comune di Mondovì in collaborazione con il Comando della Polizia Locale.

Tra gli strumenti realizzati vi sono cartoline tematiche per sensibilizzare i cittadini, depliant, video informativi, nonché la campagna social #FamigliaDistrattis #RISPETTA #NONFAREILMAGO. Centotrenta le Polizie municipali che hanno aderito alla campagna richiedendo il materiale informativo. L’invito è, appunto, quello di “non fare il mago”, rispettare in primis il codice della strada e, soprattutto, la vita che gli utenti della strada (pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti) mettono a rischio per il mancato rispetto delle regole e per una preoccupante mancanza di attenzione. Non è un caso che protagonista del video sia la famiglia Distrattis e che il tema principale della campagna informativa sia il “rispetto”.

«L’obiettivo della campagna di sensibilizzazione è quello di far riflettere gli utenti sui comportamenti scorretti che possono recare danno a sé e agli altri e contribuire a far nascere, crescere e consolidare nel tempo una vera cultura della sicurezza stradale attiva e passiva – spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili e Istruzione, Luca Robaldo – Ciò che importa non è solo impartire norme, ma sviluppare comportamenti positivi, che pongano al centro il rispetto della vita e della persona».

Il tema della sicurezza stradale è quotidianamente all’attenzione di tutti. Non per questo si può dire che sia pienamente conosciuto, percependone sempre e pienamente i diversi aspetti e significati.

Nel contesto della crisi sanitaria ed economica esplosa nel 2020, che ha di molto ridotto la mobilità e l’incidentalità stradale in corrispondenza dei periodi di lockdown, sono stati 2.395 i morti in incidenti stradali in Italia (entro 30 giorni dall’evento), in calo del 24,5%, e 159.249 i feriti (-34%). Gli incidenti sono stati 118.298, in drastica diminuzione rispetto al 2019 (-31,3%). Anche i feriti gravi risultano in forte diminuzione rispetto al 2019, ne sono stati registrati 14.102, con un calo del 20%, più contenuto rispetto a quelli delle vittime e dei feriti nel complesso. Il rapporto tra feriti gravi e decessi si attesta a 5,9, di poco superiore ai valori medi registrati nel quinquennio precedente, prima dell’era Covid-19.

Nel 2019 sono stati 172.183 gli incidenti stradali con lesioni a persone, in lieve calo rispetto al 2018 (-0,2%), con 3.173 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) e 241.384 feriti (-0,6%), ma tra le vittime risultano in aumento i ciclisti (253; +15,5%) e i motociclisti (698; +1,6%).

Si sale ancora nel 2018, quando gli incidenti stradali con lesioni sono stati 172.553, 3.334 le vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) e 242.919 feriti (-1,6%).*

Per questo risulta necessario continuare a tenere alta l’asticella dell’attenzione.

Il concept e il format della campagna informativa propone illustrazioni umoristiche e noir, realizzate con una tecnica grafica simile alla xilografia, un linguaggio grottesco che esaspera le reazioni dei personaggi e sottolinea la negatività dei loro comportamenti.

I diversi concetti di “rispetto” sono proposti nella parte superiore delle cartoline e del depliant, rafforzati dall'illustrazione della bambina che scrive alla lavagna la parola “Rispetta”, una sorta di incitazione affinché questo insegnamento non vada perso.

Il rispetto si può soltanto “fare”, nel senso che si arriva a ottenere o portare rispetto solo attraverso il fare. Il rispetto è la conseguenza di un’azione positiva.