A Neive dal 27 marzo al via "Bentornata Primavera"

In uno dei Borghi più belli d’Italia si torna a fare… festa. A Neive domenica 27 marzo si accoglie l’arrivo della primavera con la prima di numerose manifestazioni che si terranno nei prossimi mesi, e che rientrano nell’iniziativa “Bentornata Primavera”.

Il centro ospiterà i mercatini con le bancarelle di prodotti artigiani e curiosi, dalle ore 10 alle ore 18, e la musica in filodiffusione accompagnerà il pubblico tra le vie di questo splendido paese.

Grazie all’Assitrekking si potrà ammirare il centro storico in sella agli asini, mentre per i bambini saranno a disposizione giochi in legno e una interessante prova di tiro con l’arco. Stessa formula per le domeniche del 24 aprile e del 29 maggio.

Nel mese di maggio torna anche un “Borgo di vino”, in collaborazione con il consorzio Ecce Italia, dedicato ai dieci Borghi più belli d’Italia. Si potranno degustare le eccellenze enogastronomiche locali, e non solo, in questo evento itinerante.

Il primo weekend di giugno si torna nel MedioEvo con la rievocazione storica dei giochi del tempo, in cui si sfideranno Neive, Castiglione Tinella e Mango. Nello stesso fine settimana esibizione del gruppo sbandieratori, nato da poco grazie alla collaborazione con il Borgo Moretta di Alba.

Verrà anche presentata la guida del paese realizzata dagli studenti che hanno partecipato al progetto didattico “Conosci il tuo paese” e, da giugno a settembre, verrà abbinata l’opera artistica dedicata a Neive, nata dalla creatività di artisti che partecipano a “Una boccata d’aria”, progetto di arte contemporanea, promosso dalla fondazione Elpis, in collaborazione con Galleria Continua.