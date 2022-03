Alba, ad aprile il rifacimento dell'area verde Maestri del Lavoro di corso Piave

Nuovo volto per il giardino Maestri del Lavoro in corso Piave ad Alba. Un cambiamento radicale senza perdere la storica identità

Ad aprile il giardino Maestri del lavoro, costruito nel 1972 in corso Piave e che unisce via Massimo D’Azeglio a via Carlo Menotti, cambierà volto. Nelle prossime settimane partiranno i lavori di riqualificazione e ammodernamento dello spazio verde per un importo di circa 150 mila euro, che costituiscono una buona fetta del fondi dedicati al verde pubblico (290mila euro).

Il progetto prevede due entrate, di cui una da via Massimo d’Azeglio, altalene, collinetta antitrauma e giochi per bambini che verranno situati nell’anfiteatro, una nuova pavimentazione e accessi facilitati, senza dimenticare nuovi vialetti e un nuovo sistema di irrigazione e per incanalare le acque piovane.

Un intervento che aprirà un nuovo capitolo per questo giardino, a cinquant’anni dalla sua realizzazione, e che permetterà agli abitanti del quartiere di usufruirne in modo più sicuro e funzionale.