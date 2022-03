Camerieri, cuochi, addetti alle camere: il turismo del Cuneese cerca personale per l'estate 2022

Camerieri, addetti alle camere, assistenti ai bagnanti, cuochi e aiuto cuochi, receptionist, addetti alle pulizie.

In Granda ristoranti, campeggi, strutture ricettive o termali cercano personale per la prossima estate. Le proposte di contratto sono per lo più stagionali, molte includono vitto e alloggio, alcune sono disponibili anche ad offrire contratti a tempo indeterminato.

Sono già numerose le offerte di lavoro inserite nel sito https://www.cuneoalps.it, che ha da poco attivato una sezione dedicata ai soci, una vetrina in cui vengono inserite le posizioni aperte e da coprire in vista della prossima stagione estiva.

"Non facciamo da intermediatori, diamo solo visibilità ai nostri soci che stanno cercando personale. Sono decine le posizioni da coprire. Il settore è in forte crisi da questo punto di vista, ma siamo fiduciosi e crediamo in una ripartenza, anche in collaborazione e sinergia con gli istituti alberghieri del territorio", evidenzia il direttore di Conitours Armando Erbì. CuneoAlps è, infatti, un prodotto di Conitours, Consorzio Operatori turistici di Cuneo

Mai, come in questi ultimi due anni, i settori della ricettività e della ristorazione stanno soffrendo per la mancanza di personale.

Il Covid ha sicuramente dato un colpo quasi mortale a questo mondo legato in parte, ma non solo, al turismo. E poi va considerata anche la fatica di questo mestiere che non conosce festività, in cui si lavora dalla mattina presto o fino a tardi la sera. Una crisi importante, che rischia di mettere in difficoltà uno dei settori trainanti dell'economia della nostra provincia e, in generale, del nostro Paese.

CuneoAlps gioca d'anticipo e lancia questo nuovo servizio finalizzato a far incontrare domanda e offerta. Qui tutte le posizioni aperte https://bit.ly/3q6VYce