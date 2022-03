Cinque tavoli tematici per la lista civica Racconigi2022 che appoggerà Patrizia Gorgo alle prossime elezioni

Sabato 26 marzo alle ore 14,30 presso il salone Soms di Racconigi ci sarà un appuntamento promosso da Racconigi2022 per scoprire e approfondire il programma della lista civica che appoggia la candidata sindaco Patrizia Gorgo alle prossime elezioni amministrative. I lavori saranno organizzati in 5 tavoli tematici ai quali i partecipanti potranno ascoltare le idee per cambiare volto a Racconigi, commentarle e avanzare delle proposte. “La risposta da parte dei racconigesi è stata oltre ogni aspettativa, i posti si sono esauriti praticamente subito – commentano da Racconigi2022 -, segno che c’è una forte voglia di cambiare, di partecipare e di dare il proprio contributo. Abbiamo voluto aumentare il numero di partecipanti ai tavoli. Chi non riuscisse a esserci potrà sempre contattarci sulle nostre pagine Facebook e Instagram o passare a trovarci nella nostra sede in via Garibaldi 4 che cercheremo di tenere sempre più aperta nei giorni di mercato”. Per le iscrizioni alla giornata del 26 marzo è possibile scrivere a Racconigi2022 sulle pagine social e all’indirizzo racconigi2022@gmail.com.

I 5 tavoli sono così suddivisi: Tavolo 1: Inclusione sociale, Disabilità e Terza età, Integrazione, Politiche della Famiglia, Politiche sociali e Welfare, Istruzione e Scuola, Pari opportunità, Servizi sanitari; Tavolo 2: Associazioni di Volontariato, Sport e Benessere, Politiche Giovanili, UniTre e Biblioteca; Tavolo 3: Urbanistica e Lavori Pubblici, Ambiente ed Ecologia, Trasporti, Infrastrutture, Viabilità, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali, Sicurezza e Vigilanza; Tavolo 4: Commercio, Manifestazioni, Turismo, Cultura, Gemellaggi, Internazionalizzazione; Tavolo 5: Attività Produttive, Progetti Strategici, Agricoltura, Frazioni, Lavoro, Valorizzazione Prodotti Locali.