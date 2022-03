Già tante iscrizioni per il 46° concorso Nazionale di chitarra “Ansaldi”

Stanno arrivando le iscrizioni da ogni parte dell’Italia per il 46° concorso Nazionale di chitarra “Ansaldi”, previsto per il fine settimana del 23-24-25 aprile prossimi. Avremo alla tenzone ottimi chitarristi classici, che onoreranno le altre attività artistiche del Comune, dal Festival dei Saraceni ai Corsi di musica antica.

Già sono rappresentate le regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Friuli, Toscana, Sardegna, Lazio, Puglia, Calabria. Una nota spiacevole è la mancanza di concorrenti nella categoria di Musica d’assieme, che pure in passato aveva richiamato strumentisti di grande valore, sia per i duo di chitarra, la chitarra e flauto ed altre formazioni. Per la musica d’assieme giovanile si è apportato qualche correzione al Regolamento, non precludendo l’iscrizione a chi ha già vinto in passate edizioni.

Hanno ripetuto interventi di sostegno l’Ipercoop Liguria, assegnando prodotti per i concorrenti, il Consiglio Regione Piemonte ed il Gal Mongioie con libri d’arte e turistici, l’Agenzia RM di Mondovì e la Nugnes di San Giacomo di Roburent con coppe, l’Ascom di Mondovì con borse. Il sen. Marco Perosino ha ottenuto la medaglia del Senato della Repubblica, che, assieme alla borsa di studio ed alla scultura della chitarra, scolpita dal vice Sindaco Andrea Giaccone, sarà consegnata al vincitore della categoria più prestigiosa, la “Giovani concertisti”

“Un anno occorre per predisporre la complessa macchina del Concorso – precisano dallo staff degli organizzatori – Si parte dal preparare il Bando e diffonderlo ai Conservatori e Istituti musicali di tutta Italia, alla strutturazione delle commissioni di esami, formate da docenti di Conservatori, alla richiesta di fondi e premi ad una gamma larga di enti, via via, fino alla definizione delle strutture locali per lo svolgimento dei vari momenti della manifestazione. Il Sindaco dott. Borgna ha supportato massimamente la iniziativa. Poi tre giorni stressanti di operazioni. Ma sempre, in passato, ne è valsa la pena, perché si premiano giovani di grande talento e altrettanto impegno. Studiano le opere d’obbligo per un intero anno scolastico e al Concorso si confrontano con massimo impegno. Vi è anche l’aspetto di promozione turistica: Pamparato verrà conosciuto in tutta Italia e per questo siamo impegnati ad accogliere al meglio i concorrenti. A tal fine si registra un generoso intervento di Lisbona paste di meliga, Biscottificio di Pamparato, Magrì macelleria, Panetteria Nasi, Formaggi di Beppino Occelli.”