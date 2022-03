Il Cuneese ammalia il pubblico italiano e straniero nei saloni fieristici dedicati all'outdoor

Dopo il lungo periodo di pandemia, ha ripreso il via il calendario fieristico internazionale per la promozione delle destinazioni turistiche. L’ATL del Cuneese è stata protagonista (insieme con il Consorzio Conitours) dal 17 al 20 marzo al Salon Destinations Nature di Parigi, fiera internazionale dedicata al mondo dell’outdoor e delle vacanze all’aria aperta, realizzata congiuntamente con il Salon Mondial du Tourisme. L’evento, che vantava oltre 700 espositori, ha riscosso grande interesse raggiungendo i 63.500 visitatori in soli 4 giorni. “Il pubblico si è dimostrato molto attento e interessato a reperire informazioni dettagliate per organizzare al meglio una vacanza nel territorio cuneese e ci sono stati anche buoni contatti con tour operator specializzati che speriamo possano essere sviluppati in futuro. La partecipazione a questo Salone è stata coordinata nell’ambito del progetto Interreg Alcotra Alpimed PATRIM.” ha dichiarato il Direttore dell’ATL Daniela Salvestrin (foto centrale).

In contemporanea, dal 18 al 20 marzo, l’ATL ha presenziato a Saluzzo alla prima edizione del Terres Monviso Outdoor Festival, dedicato alla promozione delle Alpi di Cuneo. Un’edizione molto partecipata che ha permesso di mettere in risalto le proposte sportive e immersive nel territorio cuneese, promuovendo servizi e offerte a misura di turisti e di visitatori.

Valigie pronte, è ora la volta di Lione con il Salon du Randonneur in programma dal 25 al 27 marzo, dove l’ATL del Cuneese parteciperà in compresenza con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero sotto l’egida dell’Associazione per il Turismo Outdoor WOW per la promozione delle proposte di vacanze attive e delle attività all’aria aperta dalle Alpi cuneesi alle Langhe.