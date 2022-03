Il nuovo asilo nido ad Alba sarà una struttura "giocosa" a forma di Lego

All’asilo nido si gioca, e se lo si fa in una struttura “giocosa” di 1087 m² è ancora più bello per i bambini crescere insieme.

Sarà proprio così nella nuova struttura che sorgerà in Corso Europa altezza via dell’Acquedotto, un’opera fortemente voluta dal Comune di Alba ed inserita nel nuovo PRGC di corso Europa per un importo di poco più di 2 milioni di Euro, e che potrà ospitare 75 bambini da zero ai tre anni, suddivisi quattro sezioni in base all’età.



E le sezioni, tra loro indipendenti, verranno costruite ricordando il “gioco dei Lego”, e la grande vetrata è stata concepita per portare luce dalla galleria, e da qui si accederà al giardino interno a cielo aperto dove i bambini potranno giocare in uno spazio sicuro, sotto lo sguardo attento delle maestre.

A sud viene collocata la zona dei servizi, ovvero la centrale termica, l’ambulatorio, gli spogliatoi, i locali cucina e gli uffici amministrativi e direzionali.



Sarà una costruzione che rispetta l’ambiente nelle scelte dei materiali eco-compatibili quali il legno o altamente riciclabili quali l’acciaio e nel perseguimento dei principi di prefabbricazione e semplicità di montaggio e smontaggio, anche con l’obiettivo di ridurre quanto più possibile gli eventuali conferimenti a discarica al termine della vita del fabbricato in progetto.

Sarà presente anche un impianto fotovoltaico che sarò di supporto per il consumo energetico diurno nei giorni feriali, così da ridurre sensibilmente il consumo di energia elettrica e migliorare gli aspetti di sostenibilità ambientale della costruzione. L’energia rinnovabile autoprodotta servirà per alimentare l’illuminazione e il riscaldamento con un impatto molto minore sull’ambiente.



Il sindaco di Alba Carlo Bo elogia il lavoro fatto per ottenere finanziamenti dal Pnnr: «Alba si sta facendo trovare pronta a cogliere le opportunità del Pnrr. 2,7 mln sono già stati acquisiti, e ora siamo in lizza con i nuovi progetti presentati».



Massimo Reggio commenta così il nuovo progetto: «Il Pnrr ci offre la possibilità di realizzare un nuovo edificio per l'asilo nido, moderno e con una "quasi autonomia energetica" nel rispetto dell'ambiente. La localizzazione in corso Europa è funzionale e contribuisce a decongestionare il centro storico. Speriamo che il progetto possa risultare tra quelli finanziati dal bando».