Invito Conferenza Stampa “Oasi fiorite per la biodiversità”

Siamo lieti di invitarvi alla Conferenza Stampa per la presentazione del nuovo progetto di sensibilizzazione, sviluppo e ricerca di Fondazione Agrion e Regione Piemonte, “Oasi fiorite per la biodiversità”, che si terrà Venerdì 25/03/2022 alle ore 12:00 presso la Sala Trasparenza del Palazzo della Regione Piemonte - TORINO Piazza Castello 165.

La biodiversità è un tema fondamentale, di recente anche inserito in Costituzione come elemento essenziale per uno sviluppo sostenibile. L’agricoltura gioca in tutto questo un ruolo di primo piano e il progetto che verrà presentato si pone proprio l’obiettivo di dare vita a diverse azioni concrete e coordinate a favore della tutela dell’ambiente e degli ecosistemi.

Il Piemonte è dunque la prima Regione a costituire un Comitato per la Biodiversità, un segnale di grande attenzione da parte di tutti i soggetti a vario titolo impegnati su questa tematica.

Tutte le iniziative previste sono volte ad una ristrutturazione degli ambienti rurali e del territorio dei nostri paesi, che tenga conto dei cambiamenti climatici in atto, e sono mirate ad arricchire le aree urbane ed extraurbane di spazi fioriti che riescano a garantire un ottimo approvvigionamento di alimenti per i pronubi, indispensabili per l’impollinazione.

Nel corso della Conferenza Stampa verranno illustrate le diverse azioni del progetto.

Per partecipare in modalità streaming , cliccare sul seguente link di collegamento:

https://csipiemonte.webex.com/csipiemonte-it/j.php?MTID=mf1f64cd5e6b7cd75427dd64d9f0d7c7c