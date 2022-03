La Camera di commercio regala attrezzatura informatica dismessa a scuole, onlus e associazioni

La Camera di commercio di Cuneo dismette alcune attrezzature informatiche, non più funzionali alle esigenze degli uffici camerali (15 pc portatili, 23 pc desktop, 33 monitor lcd, una stampante, 4 scanner).



Possono presentare richiesta per ricevere, in proprietà e a titolo gratuito, le apparecchiature oggetto della dismissione le istituzioni scolastiche e gli enti senza scopo di lucro regolarmente registrati con sede in provincia di Cuneo,a titolo esemplificativo qualificabili in:

- Onlus e organizzazioni di volontariato;

- Croce Rossa Italiana;

- altri enti pubblici quali scuole, enti locali, strutture sanitarie, forze dell’ordine;

- enti no profit quali parrocchie, Pro Loco, enti di promozione sociale;

- Istituzioni scolastiche



Gli interessati possono presentare le richieste entro le ore 12:00 del giorno 08/04/2022



Tutte le informazioni e le modalità per le richieste alla pagina web http://www.cn.camcom.it/dismissioni