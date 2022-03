Lo “sciatore misterioso” protagonista a Dubai

Lanciato sulle piste innevate del Mondolè, in caduta libera dalla cesta di una mongolfiera con atterraggio sulla Torre del Belvedere per poi scivolare, senza freni, lungo strade, viottoli e i binari della funicolare di Mondovì. Per giungere, infine, al mare della Liguria.

Per un mese, a partire dal 23 marzo, il video dello “sciatore misterioso” verrà trasmesso all’interno dello SkiDome - Mall of The Emirates di Dubai, unica stazione sciistica al mondo al coperto e importante meta turistica della zona. Un altro “pezzo di Monregalese” diventa dunque protagonista a Dubai, insieme alle mongolfiere di Mondovì che hanno trovato degna collocazione tra le immagini più rappresentative delle bellezze del Piemonte nel corso dell’Expo 2020.

Girato in collaborazione con VisitCuneese con il contributo della Fondazione CRC «Il video, “Tander. Skiing from the Alps to the Sea” – come spiega il Sindaco di Mondovì, Paolo Adriano - svolgerà una grande azione di promozione del territorio in un contesto di rilevanza internazionale e in un settore fondamentale per le sue ricadute sul territorio, quale l’accoglienza turistica».

Il Piemonte è stato protagonista all’Esposizione Universale di Dubai dal 27 febbraio al 4 marzo con una intera settimana di eventi all’interno del Padiglione Italia, dove di concerto con la Conferenza delle Regioni sono in mostra le principali eccellenze nazionali e dei territori che rappresentano l’identità italiana. In tali giorni era in calendario la “Piemonte Week”, una intera settimana di iniziative in programma all’interno dell’Expo e in alcuni dei luoghi simbolo di Dubai.

Il prodotto turistico montagna invernale del Piemonte, con i soggetti grafici di “Libertà Autentica” e le declinazioni Gusto, Bellezza e Spirito, sono i temi della comunicazione della Regione Piemonte a Expo Dubai per tre mesi, a partire dal 25 febbraio. La campagna, a cui VisitPiemonte ha collaborato, è predisposta presso gli spazi di Ski Dubai e frequentata da centinaia di migliaia di visitatori che potranno così ammirare le immagini delle piste e delle bellezze naturali ed artistiche del Piemonte e ricevere informazioni.

Gli allestimenti prevedono un wall branding di fronte allo Chalet Avalanche Café, con mappa di posizionamento del Piemonte, dei suoi più importanti comprensori sciistici e delle linee aeree per raggiungerlo; schermi digitali alla biglietteria di ingresso e nel bridge, luogo di grandissimo passaggio dove gireranno i video della campagna istituzionale, e diversi pannelli lightboxes retroilluminati.