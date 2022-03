Oggi è la Giornata mondiale dell’acqua, bene sempre più prezioso

Un tema quanto mai importante, anche per la Granda, dove da inizio 2022 è allarme siccità. Come riportato a fine febbraio dall'Arpa, infatti, l'inverno 2021-2022 si è attestato per il Piemonte sia come il 3° più caldo degli ultimi 65 anni con una anomalia positiva di temperatura media di +1.8°C, sia il 3° più secco con un deficit percentuale medio di circa il 70% rispetto alla norma climatica 1991-2020.

Scarse e rade le precipitazioni nevose e piovose anche nelle ultime settimane al punto da non influire sulla grave siccità che ormai da mesi interessa la regione.

Co.Ge.S.I., insieme alle società consorziate A.C.D.A., A.L.A.C., C.A.L.S.O., Infernotto e S.I.S.I, per sensibilizzare sull'importanza dell'acqua e contro il suo spreco hanno organizzato una serie di attività su più giornate (leggi qui).

Con il preoccupante scenario del cambiamento climatico, anche le acque sotterranee presenteranno sempre maggiori criticità; è quindi necessario lavorare insieme per gestire in modo sostenibile questa preziosa risorsa.