QUARTA PARETE: chi sono e cosa fanno gli psicologi dell'emergenza e dell'assistenza umanitaria

Stasera alle 21 va in onda una nuova puntata di Quarta Parete, la trasmissione del martedì sera di Targatocn e LavocediAlba.

Con Barbara Simonelli, in studio, ci sarà la dottoressa Donatella GALLIANO, presidente dell'organizzazione Psicologi per i Popoli Piemonte e Federazione.

Psicologa e psicoterapeuta dell'Asl CN1, la Galliano spiegherà cosa fanno i volontari della piscologia dell'emergenza e dell'assistenza umanitaria, in particolare in questa fase in cui è stato chiesto il loro supporto per assistere i profughi in arrivo dall'Ucraina.

Una psicologia di comunità ma anche la formazione dei volontari e di chi deve occuparsi di questa nuova emergenza.