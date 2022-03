Sarà Ceresole d’Alba a ospitare la cerimonia del 34° Premio Giornalistico del Roero

Luglio non è solo il mese delle vacanze al mare o del relax in montagna. Luglio è anche il mese del Premio Giornalistico del Roero: riconoscimento partito nel 1989 da Sant’Anna di Monteu Roero e che nel 2022 farà tappa a Ceresole d’Alba.

L’annuncio è ufficiale: “Così la grande bellezza delle peschiere si fonde con quella del Roero: dal pianalto alle ampie radure, ai primi saliscendi, al parco forestale, alle colline. Così la tecnologia mondiale di Gai, insieme ai prodotti della terra, tinche, frutta, miele, vino consolida un must, quello del Roero, divenuto ormai internazionale”.

La cerimonia della 34ª edizione si svolgerà il 15 luglio nel piazzale davanti al Municipio, alle ore 18 in punto e si concluderà, come sempre con l’aperarneis e la classica cena. In mezzo ci sarà la premiazione del bando 2022 con tanti ospiti, che saranno accolti dai padroni di casa Giovanni Negro, presidente dell’associazione Premio giornalistico del Roero e Gian Mario Ricciardi, presidente di Giuria.

Chi meglio di loro poteva metter in piedi un’iniziativa così importante? “Nonostante la pandemia - commentano gli organizzatori -, crediamo di aver giocato una grande carta vincente per il Roero, i suoi vini, i suoi prodotti. Grazie al presidente del Consorzio Francesco Monchiero, nostro main sponsor; a fondazione Crt e Crc; a Banca d’Alba; ai cavalieri del Roero; a Gai; a Brezzo; a tutti i nostri sponsor; al comune di Ceresole per la squisita disponibilità; a tutti i soci che, tra l’altro forniranno come sempre l’arneis; al Consorzio Crudo di Cuneo; a Meg di Simona Rossotti per salami, formaggio e pane; a Cascina Italia per gli assaggi di tinche”.

Insomma, c’è grande attesa ed entusiasmo tra gli addetti ai lavori, che aggiungono: “Gli effetti e il ritorno mediatico sarà come sempre notevole come lo è stato nel 2021. Basta sfogliare la pagina Facebook Associazione Premio Giornalistico del Roero e la nuova piattaforma www.premiogiornalisticodelroero.com, dove è possibile rivivere le emozioni di tutte le edizioni del Premio, unitamente ad un carosello di immagini e articoli stampa che raccontano un po’ della magia e dell’atmosfera dell’evento”.

Immancabile il tema che ogni edizione il Premio Giornalistico del Roero porta con sé: “Quest’anno cercherà di rafforzare il messaggio ‘Produrre senza diserbanti, ridurre gradualmente gli anticrittogamici’, un obiettivo che è possibile raggiungere con i tempi giusti sull’onda green che attraversa il mondo. Ce la faremo. Crediamo che la nuova mentalità debba essere al centro della nostra azione di promozione del territorio”.

Finora sono stati circa 200 i giornalisti che si sono portati a casa il Premio, come si legge nella nota: «Hanno scritto del Roero in Italiano, inglese, tedesco, russo, giapponese. Il bando è riuscito a far scrivere dei prodotti del Roero giornali di statura internazionale come Forbes (nel 2021), The Guardian (nel 2022), grandi firme del Corriere della sera e della Stampa, Rai e Mediaset, le grandi riviste specializzate d’Italia e dell’estero e grandi firme dei giornali locali. Crediamo che il Premio abbia svolto un ruolo di grande utilità e che continui a farlo».

Se l’idea vi stuzzica, ecco le regole da seguire, prendete nota: “Il Premio Giornalistico del Roero è riservato ad articoli e servizi pubblicati su quotidiani, settimanali, mensili, riviste tecniche e trasmissioni radiofoniche e televisive, sistemi telematici e siti web, editi in Italia e all’estero. Nell’edizione 2022 saranno presi in considerazione gli articoli e i servizi pubblicati tra il 1° luglio 2021 e il 31 maggio 2022, che abbiano focalizzato i temi riguardanti la realtà, la storia e le prospettive future del Roero con riferimenti agli aspetti vitivinicoli e agricoli, economici, umani, sociali, gastronomici, tradizionali e culturali. Gli articoli e i servizi potranno trarre spunto da notizie o situazioni di attualità, ma non dovranno limitarsi alla pura cronaca. Si partecipa inviando gli elaborati alla segreteria dell’Associazione Premio Giornalistico del Roero - premioroero@gmail.com -. L’organizzazione può fare anche una selezione autonoma scegliendo tra i pezzi pubblicati o andati in onda”.

I premi vengono assegnati dalla Giuria, presieduta dal giornalista di lungo corso Gian Mario Ricciardi, già caporedattore della TGR Piemonte e composta dai rappresentanti degli organismi che sostengono il Premio. La Giuria si riunirà entro il 10 luglio 2022, esaminerà gli articoli, motiverà le scelte per scritto, per poi comunicarle al presidente dell’Associazione Premio Giornalistico del Roero, Giovanni Negro.