Un anno fa, alla fine di marzo, ci lasciava Fernanda Serafini, indomita staffetta nella Cuneo occupata dai tedeschi e componente della Sap garibaldina.

Le sue ceneri, sparse in un’aiuola adiacente all’ara crematoria di Bra, hanno avuto tempo a mescolarsi con la terra e diventare humus, magari nutrendo qualche fiore di campo e perfezionando quel ritorno al grembo della natura che Fernanda aveva voluto come inevitabile, lucreziano destino del proprio essere. Lo storico non può tacere la forza straordinaria con cui giovanissima resse alle torture dei poliziotti fascisti nei mesi di prigionia né il coraggio e l’efficacia con cui, scarcerata, riprese la lotta.

A Cuneo, a parte la commemorazione nel Consiglio comunale di aprile, nessuno ha ancora pensato a dedicarle un angolo di città o un’aula in quelle scuole elementari e poi medie in cui a lungo insegnò. Né a un ricordo ha pensato quel partito a cui nel dopoguerra dedicò tutte le sue energie e che fu, dopo la prematura perdita del marito, la sua famiglia. Per la verità quel partito, il Pci, non esiste più da tempo, sostituito da formazioni inadeguate, e quasi nessuno di quanti ne hanno fatto parte, alcuni anche con gratificazioni e onori, ha pensato a celebrarne il centenario della nascita avvenuta nel gennaio del 1921. È vero che all’inizio dell’anno scorso infuriava ancora la pandemia, che poi però si è attenuata. Fernanda non ha fatto in tempo a vedere come il posto del Covid fosse preso dalla disaffezione e dal disinteresse.

Ne avrebbe certamente sofferto. Il saggio sul congresso di Livorno, che uscirà sul numero 100 della rivista dell’Istituto storico della resistenza, in programma per dicembre, ma poi slittato per la sua corposità, è dedicato a lei, a tutte le compagne e i compagni che in una provincia non favorevole hanno osato innalzare le bandiere della lotta per il socialismo.

Livio Berardo