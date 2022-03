A Bra l’addio a Mario Gjergji, il motociclista vittima dell’incidente di domenica a Moglia di Cherasco

Si svolgeranno nella mattinata di domani, mercoledì 23 marzo, nella chiesa parrocchiale di frazione Bescurone a Bra, i funerali di Mariglen "Mario" Gjergji, il motociclista vittima dell’incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di domenica in frazione Moglia di Cherasco.



Ventiquattro anni, nato in Grecia da famiglia albanese, da molti anni residente nella città della Zizzola, il giovane stava percorrendo gli ultimi chilometri della Fondovalle Tanaro a bordo della sua Ducati Multistrada, al rientro da una gita. Per ragioni in corso di accertamento è andato a scontrarsi violentemente con un Mitsubishi Pajero Gls che – è una delle diverse ipotesi sulle quali stanno indagando i militari della Compagnia Carabinieri di Bra – in quel momento si stava forse immettendo sulla Provinciale 12 da una strada laterale.



Tremendo l’urto, che non ha dato scampo al ragazzo, per il quale i soccorritori giunti poco dopo sul posto non hanno potuto che constatare il decesso. Serie conseguenze ha riportato anche il conducente del fuoristrada, ribaltatosi a lato strada. Per estrarre l'uomo dall’abitacolo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del distaccamento volontari braidese, dopodiché i sanitari dell’Emergenza 118 ne hanno disposto il trasporto all'ospedale di Verduno. L’uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita.



La salma del ragazzo veniva intanto composta nella camera mortuaria del cimitero di Cherasco in attesa delle decisioni delle autorità. Dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti è poi arrivato il nulla osta alle esequie.



Nella città della Zizzola Mario era stato allievo del Cfp Cnos-Fap, dove aveva frequentato un corso triennale specializzandosi come tecnico termoidraulico, prima di trovare lavoro alla PaneAlba. "Un ragazzo gioviale, sempre sorridente", lo ricorda il consigliere comunale albese Fabio Tripaldi, suo insegnante presso l’istituto salesiano.



Ora i funerali e l’ultimo viaggio, nel quale Mario sarà accompagnato dalla sorellina Melissa, "che tanto amava", dalla mamma Nadia e dal padre Benni, da Anita e Gianluca e dai nonni Paolo, Matilde, Giovanni e Lucia. La cerimonia è in programma alle ore 10 di domattina, mercoledì, con partenza dalla Casa Funeraria Braidese di via Piumati 1 alle 9,50. Dopo le esequie il giovane riposerà nel cimitero di Bra.