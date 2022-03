Coltellate in piazza Boves: l’aggressore rimane in carcere

Si è tenuta questa mattina in tribunale a Cuneo l’udienza di convalida dell’arresto disposto nella notte tra sabato e domenica scorsi nei confronti del 40enne M.V., condotto nel carcere di Cerialdo in seguito alla lite verificatasi nella tarda serata di sabato in piazza Boves, litigio poi sfociato nell’aggressione a colpi di coltello per la quale l’uomo è ora indagato con l’accusa di tentato omicidio.



Stando alle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, era da poco passata la mezzanotte di sabato quando il quarantenne avrebbe attinto con cinque fendenti un altro uomo di origine romena. I due, soggetti noti entrambi già alle forze dell’ordine, erano verosimilmente in stato di ebbrezza alcolica. L’accoltellato, che non è in pericolo di vita, era stato trasportato all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo.



Confermata la misura cautelare in carcere, all’aggressore potrebbe essere altresì contestata la violazione della legge 110/1975 in tema di porto d'armi od oggetti atti ad offendere. L’arma utilizzata, un coltello di sei centimetri.