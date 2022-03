'Caso Caribù' su accoglienza migranti: il processo si dovrà celebrare a Cuneo

Caso ‘Caribù’ sull’accoglienza migranti, il processo che vede alla sbarra G. M., 62 anni, E.D.M, 48 anni, e l’avvocato G. T., 67 anni, accusati per associazione per delinquere, frode in pubbliche forniture, truffa, ricettazione e autoriciclaggio nell’ambito di una maxi inchiesta si dovrà celebrare a Cuneo.

Lo ha deciso stamattina in tribunale il collegio composto presieduto dal giudice Carlo Indellicati e composto dai colleghi Antonio Romano e Francesca Minieri. Il pubblico ministero Francesca Buganè Pedretti si era opposta all’eccezione di competenza territoriale presentata dai legali degli indagati, secondo i quali, invece, il reato più grave tra quelli contestati, l’autoriciclaggio, appunto, sarebbe stato commesso nella Granda dove la cooperativa aveva la sede al momento dei fatti, nel 2017.

Gli accusati sono difesi dagli avvocati Stefano Campanello e Aldo Mirate, del foro di Asti, Luciano Paciello e Luigi Giuliano, del foro di Torino, devono rispondere di essere stati soci occulti di una cooperativa sociale di Cuneo, la Caribù, con la quale avevano ottenuto la gestione del Cas di Sanremo e di quello di Vallecrosia.

Tra gli indagati anche A. L., ex funzionario della Prefettura Imperia e poi viceprefetto di Torino e, accusa di abuso d’ufficio e A. M., sorella di Gianni, ma le loro posizioni sono state archiviate.

Secondo le indagini, l’inchiesta era stata denominata ‘Patroclo’, svolte dalla Guardia di Finanza gli indagati a partire dal 2017 avevano messo messole mani sui fondi erogati dalla Prefettura per l’accoglienza dei migranti ospitati nelle strutture, oltre 120 usandoli per acquistare beni di lusso e non per dare assistenza e ospitalità ai profughi.