Genola, tamponamento tra cinque veicoli. Riaperta la Strada Provinciale 28

Aggiornamento delle 10,22

Effettuate le operazioni di messa in sicurezza, la Strada Provinciale 28 è stata da poco riaperta al traffico. A riferirlo al nostro giornale gli agenti della Polizia Locale dell’Unione del Fossanese.



***

Sono cinque i veicoli coinvolti nel tamponamento verificatosi in mattinata in territorio di Genola, al km. 2,1 della Nsa/Sp 428.

Stando alle informazioni da noi raccolte il sinistro ha causato il ferimento di due persone, soccorse dal personale dell’emergenza 118 e trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non sembrano comunque destare particolare preoccupazione.

Al contempo avrebbe comportato la necessità di chiudere temporaneamente al traffico la Provinciale, nell’attesa di rimuovere i mezzi incidenti e ripristinarne le condizioni di sicurezza .

"Il traffico – fa sapere l’Anas – è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco. Il personale Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per ripristinare la transitabilità il prima possibile".

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Saluzzo, la Polizia dell’Unione del Fossanese e i volontari della locale Protezione Civile per la regolazione del traffico.