A Cuneo cercasi impiegata/o contabile-amministrativo

Prestigioso studio dottori commercialisti sito in Cuneo, via 28 aprile, ricerca un'impiegata contabile-amministrativa.



Dettaglio mansioni: adempimenti Agenzia Entrate/Camera di Commercio - contabilità - adempimenti fiscali.



Anni di esperienza maturati in analoga posizione: preferibilmente 3 anni di esperienza, maturata recentemente e presso altri Studi Professionali.



Conoscenze informatiche: Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica, programmi di tenuta contabilità.



Caratteristiche personali: capacità ed abitudine a lavorare in modo efficiente ed in team. Atteggiamento positivo verso le novità e l'imprevisto.



Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali.



Retribuzione in linea con l'esperienza maturata.



Data prevista per l'inserimento: immediata



E-mail da contattare: collabotoreperstudio@gmail.com