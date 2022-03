Escursioni in Toscana: i migliori cinque consigli

La Toscana gode di un'enorme popolarità e molte persone trascorrono le loro vacanze in una delle regioni più belle del mondo. Tanto sole, tanto relax e divertimento, per esempio al casinò , sono gli aspetti più importanti della vacanza, insieme a un fondo di viaggio ben riempito. Nella stessa Toscana, il tempo a volte sembra ancora fermo. Questo contribuisce alla decelerazione, il che è confermato anche dai nostri cinque migliori consigli per le escursioni. Forniamo anche consigli per un viaggio rilassato.

Arrivare in Toscana

Naturalmente, prima d'iniziare a fare escursioni, devi prima arrivare in Toscana. Fortunatamente, ci sono numerosi modi per arrivare a Pisa o Firenze. Queste sono le città più grandi della Toscana e sono un buon punto di partenza.

Siete liberi di scegliere il mezzo di trasporto:

Arrivo in auto

Arrivo in autobus

Arrivo in aereo

Arrivo in treno

In ogni caso, vi consigliamo di trovare una connessione che sia il più rilassata possibile. È meglio pianificare uno scalo notturno invece di arrivare in Toscana in fretta e furia. Dopotutto, vuoi goderti il tempo ed essere in grado di salvare il relax che hai guadagnato per casa dopo le vacanze.

In passato, dovevi cambiare i tuoi soldi in lire prima di poter viaggiare in Toscana. Naturalmente, questo non è più necessario. Dovresti, comunque, portare con te abbastanza contanti, dato che la maggior parte dei piccoli ristoranti e negozi di artigianato non accettano necessariamente mezzi di pagamento elettronici.

1. La zona del Chianti in Toscana per gli amanti del trekking

Se ti piace camminare libero da tutte le convenzioni e il più solitario possibile, il Chianti è il posto giusto per te. L'escursionismo non è molto conosciuto qui e quindi è ancora più piacevole scoprire le zone e le regioni a piedi. Tuttavia, l'alta estate è piuttosto meno adatta al sano sport dell'escursionismo. I sentieri intorno al Chianti sono molto aperti e c'è poca ombra. Per queste ragioni, le visite qui dovrebbero essere piuttosto avventurate in primavera o in autunno inoltrato.

Situata tra Siena e Firenze, la regione del Chianti sembra un po' una brochure, perché i paesaggi impressionanti sono così chiari, così belli, che molti escursionisti fanno fatica a credere ai loro occhi. Idilliaci sentieri di ghiaia, di tanto in tanto una fila di cipressi e piccoli villaggi quasi dimenticati, con le loro mura di cinta sono un vero spettacolo per gli occhi.

Il turismo escursionistico sta crescendo sempre di più, ma la Toscana, con tutta la sua diversità, continuerà a stupire anche gli escursionisti esperti. E non è affatto solo la regione del Chianti a essere invitante, anche se questa può essere descritta come abbastanza familiare e adatta anche ai principianti.

2. Escursioni all'isola d'Elba

Si trova a soli dieci chilometri dalla terraferma, eppure è una delle isole di vacanza più popolari di tutte, l'Elba, un gioiello della Toscana. Nel 1814, fu Napoleone che scelse l'Elba come suo esilio e da allora l'isola è un'attrazione turistica conosciuta e ricercata.

Il Monte Capanne, la montagna più alta dell'Elba, che raggiunge un'altezza di 1019 metri, è particolarmente adatto alle escursioni. Dei sentieri ben tracciati conducono alla cima, che offre una vista impressionante su tutta l'isola. Le escursioni sono possibili anche in estate, poiché il tour passa attraverso numerosi boschi di castagni che offrono ombra.

Le escursioni sono possibili anche nell'interno dell'isola, un sentiero circolare conduce i vacanzieri interessati direttamente alla residenza estiva di Napoleone, attraverso la valle di San Martino e a un bosco di lecci molto emozionante. Un'escursione che può essere gestita da turisti giovani e meno giovani ed è molto popolare.

3. Le Alpi Apuane per gli escursionisti di alta montagna

Tra La Spezia e Lucca si trovano le Alpi Apuane. La catena montuosa raggiunge un'altitudine di quasi 2000 metri ed è attraversata da diversi sentieri ben curati. Qui si trova non solo un impressionante parco naturale che ospita piante e animali rari, ma anche la più alta cava di marmo.

Michelangelo già conosceva e amava i depositi di marmo, perché usava la pietra di alta qualità per scolpire le sue figure famose in tutto il mondo . Gli antichi romani lo usavano per costruire i loro archi di trionfo e i loro templi. Nelle Alpi Apuane si possono trovare numerosi sentieri a tema, così come sentieri circolari per tutti i livelli di difficoltà. L'escursione in cima al Monte Forato, alto 1223, è estremamente popolare e viene intrapresa di continuo dai vacanzieri toscani.

4. Escursioni sulle spiagge della Toscana

Le passeggiate sulla spiaggia e le escursioni sulla costa sono un punto culminante di ciò che la Toscana ha da offrire ai suoi vacanzieri. Lungo il Mar Tirreno, spiagge di sabbia gialla e dorata, lunghe chilometri, costeggiano numerosi villaggi. Soprattutto nei mesi da aprile a ottobre, le dune di sabbia apparentemente infinite sono ideali per passeggiate casuali sulla spiaggia. L'ampia vista sul mare, l'infinita tranquillità e le numerose baie inesplorate fanno battere il cuore degli escursionisti.

Grazie alla posizione diretta sul mare, il clima è molto piacevole anche in piena estate, e se fa troppo caldo, un salto nel mare fresco è possibile in qualsiasi momento. Le passeggiate sulla spiaggia e i tour di trekking lungo le coste sono altrettanto eccitanti per tutta la famiglia quanto lo sono per i single e i gruppi di amici.

5. Escursioni lungo il Canale della Chiana

Il Canale della Chiana fu costruito dal Granduca Leopoldo per drenare una zona paludosa. Oggi, c'è una pista ciclabile ed escursionistica lungo il canale che mostra impressionanti monumenti dell'epoca. Che siano cantine, vecchi frantoi o rovine romane, c'è sempre qualcosa da vedere qui. Prati lussureggianti usati come pascolo dal bestiame chianino e tranquilli paesini che un tempo appartenevano agli etruschi fiancheggiano il percorso dell'interminabile escursione.

L'itinerario ciclistico ha una lunghezza totale di 62 chilometri e permette quindi di fare dei tour di scoperta veramente estesi. Chi vuole può esplorare le belle regioni della Toscana qui a piedi, ma anche in bicicletta o e-bike.

Conclusione: la Toscana ha davvero molto da offrire

Tutto sembra un po' più leggero, un po' più libero e un po' più spensierato quando si è in Toscana. La Toscana è il simbolo della pace e del relax! Che si tratti di una vacanza al mare o di emozionanti passeggiate attraverso l'eccitante mondo della Toscana, chiunque abbia trascorso una vacanza qui tornerà di nuovo.

Forse uno dei motivi per cui la maggior parte dei turisti ritornano sono le delizie culinarie. Cenare in Toscana è un momento clou, dall'antipasto al dolce. Chiunque abbia provato il dolce toscano Vin Santo con Cantuccini lo desidererà fino al suo ritorno. Il vino fantasticamente dolce con i deliziosi dolci italiani si brucia nella memoria come quasi nessun altro dolce.

Ma se state andando a fare escursioni in Toscana per la prima volta, dovreste prepararvi un po'. Soprattutto per le escursioni ad alta quota, è importante portare con sé nel bagaglio le calzature e l'abbigliamento giusto. Uno zaino robusto è anche essenziale. La maggior parte dei sentieri escursionistici ben progettati passano vicino alle sorgenti, e ogni tanto ci sono anche posti idilliaci dove fermarsi per rinfrescarsi. Tuttavia, il sole italiano non deve essere sottovalutato.

Le regioni escursionistiche aperte, come il Chianti, sono in realtà meno adatte ai mesi estivi, perché qui c'è troppo poca ombra e le temperature possono salire rapidamente sopra i 30 gradi. Rilassanti passeggiate nei boschi o escursioni sulla spiaggia, invece, sono possibili tutto l'anno, dato che qui ci sono temperature meravigliose.