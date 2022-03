Promo e spedizioni in 24 ore con Lineonline.it: gli esperti in antinfortunistica, giardinaggio e fai da te

Approfittando di Lineonline.it è facile selezionare il prodotto desiderato tra i marchi di punta di antinfortunistica, giardinaggio e fai da te. In catalogo sono presenti oltre 80 brand certificati, da Karcher a U-Power, mentre a magazzino sono disponibili più di 140mila articoli. Il cliente può inoltre contare su una rete di assistenza dedicata, spedizione in appena 24 ore (a basso impatto ambientale) e promozioni che prevedono prezzi tra i più competitivi. Senza contare la serenità di rivolgersi a un operatore attivo dal ’74.

Lo store si articola in cinque sezioni principali: Scarpe Antinfortunistiche, Abbigliamento da lavoro, Casa, Giardino, Elettroutensili & fai da te. Quanto ai prodotti si incontrano, tra gli altri, spaccalegna, forbici da potatura, salopette da lavoro, avvitatori a batteria, generatori di corrente, cuffie antirumore, robot tagliaerba, intimo tecnico, smerigliatrici e molto altro ancora.

I clienti che scelgono Lineonline.it possono approfittare di spedizioni a basso impatto ambientale, che sfruttano materiali biodegradabili e avvengono in 24 ore lavorative (48 ore in caso di isole, Calabria e Puglia). Non solo. L’azienda provvede ad accorpare le spedizioni così da ridurre il più possibile le emissioni di anidride carbonica.

Per scoprire le occasioni di risparmio più vantaggiose attualmente attive, basta un click su “Promo”. I marchi disponibili in catalogo sono stati selezionati tra quelli che hanno riscosso il maggior apprezzamento nel settore: Black&Decker, GVS, Kask, DeWalt, Cofra, Einhell, Ducati Corse, ABAC, U-Power, Makita, Lavor o Pezzol.

La validità dell’esperienza offerta ad ogni acquirente trova una sintesi nelle recensioni certificate da Feedaty, nonché nella soddisfazione di più di 48.000 clienti mensili.

Per quanto riguarda abbigliamento e calzature, è assicurato il reso ed è a costo zero. Mentre le modalità di pagamento selezionate dal portale garantiscono la totale protezione: carte di credito e prepagate, PayPal, bonifico bancario o in contanti.

Nell’eventualità di dubbi o domande c’è il qualificato servizio di assistenza, attivo dalle fasi di selezione dell’articolo ai momenti successivi all’acquisto. È raggiungibile tramite numero telefonico, indirizzo e-mail ma anche dal form e dalla chat online. Infine, la pagina FAQ fornisce una risposta immediata alle domande più frequenti.