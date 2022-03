Grandi storie per bambini alla biblioteca di Bra

Si avvicina alla conclusione il nuovo ciclo di letture animate dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni che si svolgono tutti i lunedì pomeriggio alla biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra. Si tratta degli incontri del programma “Nati per leggere Piemonte”, promossi dalla Regione con il sostegno dalla compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei.

Il nuovo appuntamento è previsto per il 28 marzo 2022, quando gli operatori della Scuola di teatro Teatrulla animeranno il racconto “Dalla mia parte”. Muri, divisioni, confini o semplicemente porte chiuse saranno i protagonisti silenziosi di libri in cui un divieto cambia la storia. La settimana successiva, il 4 aprile, nell’ultimo incontro della stagione Teatrulla leggerà “Teste dure alla riscossa!”: storie di principesse ribelli, di bambini pronti a difendere le proprie idee e di cavalieri in miniatura che affrontano la vita a testa alta.

Tutti gli incontri iniziano alle 17 e si svolgono nel pieno rispetto delle misure anti Covid. L’ingresso alle letture è gratuito (con una capienza massima di 20 partecipanti), ma con prenotazione obbligatoria chiamando lo 0172-413049 o scrivendo all’indirizzo e-mail: biblioteca@comune.bra.cn.it.