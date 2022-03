La Morra: grande attesa per il concerto spirituale “Nulla in Mundo Pax Sincera”

Cerchiate in rosso la data di venerdì 1° aprile. Alle ore 21, nella chiesa San Martino di La Morra, va in scena il concerto spirituale ‘Nulla in Mundo Pax Sincera’. Durante la serata ad ingresso gratuito verrà eseguito lo Stabat Mater e tre pezzi sacri del maestro Paolo Paglia già editi da Armelin di Padova e registrati per la Nota record di Udine.

L’intensissimo Stabat Mater è una delle pietre miliari della musica sacra di ogni tempo, commissionata a Pergolesi, probabilmente nel 1734, dalla laica Confraternita napoletana dei Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo, per officiare alla liturgia della Settimana Santa. Parliamo di un’opera che il musicista albese ha riscritto, ispirandosi ai testi antichi del beato Jacopone da Todi, riuscendo a restituire una partitura intima e densa di tensione emotiva. Una fusione di rara efficacia tra suoni e fede, gioia e dolore. Storia di un’umanità che si fa autentica nel riconoscersi erede di un sentimento che lega il passato con l’oggi e con il domani.

Accompagnato da letture e intermezzi di Vivaldi, Haydn, Mozart, Paglia, ascolteremo un’edizione davvero notevole del capolavoro, che canta e mette in musica il dolore di Maria ai piedi della croce, la sofferenza di quella madre che perde il proprio figlio, ma anche la condivisione, la trasformazione e il superamento di quel dolore. Incanteranno il pubblico la voce solista di Daniela Pellerino (soprano) e le note del pianista Daniele Gatto.