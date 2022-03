"Nulla in Mundo Pax sincera", concerto a La Morra

Venerdì 1 aprile presso la Parrocchiale di La Morra alle ore 21 si terrà il Concerto spirituale "Nulla in Mundo Pax sincera".

Soprano Daniela Pellerino e al pianoforte Daniele Gatto.

A commendo delle letture scelte da Don Renato Norchi, si alterneranno come da programma musiche di A.Vivaldi, W.a.Mozart e Paolo Paglia del quale saranno eseguiti i tre pezzi sacri e lo "Stabat mater dolorosa" per soprano e pianoforte ( o Organo) editi da Armelin musica e registrati per la Nota record di Udine.

L'ingresso sarà libero e gratuito.