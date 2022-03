Pian Munè di Paesana: 1^ edizione del torneo di Snow Volley

Domenica 27 marzo si disputerà la prima edizione del torneo di Snow Volley a Pian Munè di Paesana.

Il fascino del beach volley sulla neve in montagna: un evento imperdibile per gli amanti della neve, dello sport e del divertimento!

La formula del torneo è 4 contro 4 misto, due uomini e due donne in campo (minimo 4 partecipanti per squadra, massimo 6 per squadra).

Tutti i partecipanti riceveranno:

Scaldacollo 4 stagioni

Assicurazione Giornaliera

Borraccia

Bottiglietta Acqua Eva

L’iscrizione è fissata in 100 euro a squadra.

Una giornata carica di risate, sport, musica per tutti colori che, come noi, non si fermano mai e colgono le sfide per divertirsi insieme! Mettetevi in gioco per mostrare il vostro spirito da vero Snower in campo!

Per partecipare è sufficiente scrivere un messaggio whatsapp al numero 3286925406.