Cuneo Possibile appoggia la candidatura di Luciana Toselli a sindaca di Cuneo, e annuncia l'adesione al percorso politico-civico della lista Cuneo per i Beni Comuni.

Questa la nota stampa.

“In qualità di comitato locale del partito fondato da Pippo Civati e guidato dalla Segretaria Beatrice Brignone, e come ragazze e ragazzi fortemente attivi sui temi ambientali, dei diritti e della giustizia sociale, abbiamo individuato proprio in Toselli e nelle forze che la sostengono il quadro di riferimento in grado di lavorare seriamente per una Cuneo inclusiva, ecologica, dinamica e protagonista del proprio futuro e della vita provinciale.

D'altronde alla città di Cuneo serve una sterzata.

Serve un cambio di rotta che permetta di mettere in soffitta la politica delle trame, che siano trame in chiave elettorale, quelle che abbiamo visto moltiplicarsi in questi mesi di preparazione alla campagna per le comunali, o trame di potere nel governo della cosa pubblica, purtroppo la norma negli ultimi anni.

Serve, soprattutto, tornare a parlare di temi, di idee, di progettualità concrete. Di sanità territoriale, invece che di nuovi ospedali frutto di investimenti faraonici che generano altre distese di cemento. Di mobilità sostenibile, fatta di trasporti pubblici, valorizzazione della rete ferroviaria e parcheggi di testata nel capoluogo, invece che di parcheggi sotterranei in centro città. Di spazi di socialità e sport di impronta pubblica e accessibili a tutte e tutti, invece che di progettualità private che danno ulteriore sviluppo ai centri commerciali.

Perché vogliamo una Cuneo inclusiva, che dia alle giovani generazioni gli spazi aggregativi di cui hanno bisogno, alle famiglie gli asili nido e i servizi per l’infanzia che mancano, alle donne la possibilità di partecipare equamente alla vita pubblica, alle persone di origine straniera e a tutta la comunità locale gli strumenti per rendere possibile una convivenza civica, la creazione e lo sviluppo di una comunità rispettosa e umana, e a tutte e a tutti una sanità territoriale forte ed efficace.

Perché vogliamo una Cuneo ecologica, che ponga un argine al consumo di suolo, che abbia una visione urbanistica moderna, in grado di mettere la difesa dell’ambiente al primo posto, che rivoluzioni la mobilità novecentesca e si assuma la priorità dell'efficientamento energetico.

Perché vogliamo una Cuneo dinamica, che difenda i diritti di chi lavora, che sostenga le piccole attività artigianali e commerciali di prossimità e il settore agricolo, in ottica sostenibile.

Perché vogliamo una Cuneo protagonista della vita provinciale, che collabori con i territori circostanti e contribuisca a determinare scelte virtuose, a iniziare dallo smaltimento dei rifiuti, dalla gestione dell’acqua, dei trasporti, e nel rapporto con valli montane, frazioni e aree interne.

Per tutti questi motivi, e per l'evidente distanza che separa questa idea di città da quella messa in pratica negli ultimi dieci anni dalla giunta Borgna, abbiamo deciso di dare il nostro contributo concreto al cambio di rotta che auspichiamo. Ci metteremo la faccia, ci metteremo le idee, ci metteremo l'impegno appassionato”.