Inaugurazione dell'associazione L.I.D.A. - maipiùinvisibili

La nuova associazione L.I.D.A. - maipiùinvisibili vi aspetta all’inaugurazione sabato 26 marzo, dalle ore 15,00 alle 17,30. L’appuntamento sarà presso l’ambulatorio veterinario Dottor Mannari in via Gorizia 27, a Bra. Per l’occasione sarà offerto ai partecipanti un rinfresco e grazie alla presenza di Emily si potrà chiedere un disegno dei propri animali, fatto sul momento.



Per partecipare è obbligatorio l’uso della mascherina ed essere in possesso del green pass base.