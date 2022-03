Sci alpino, EYOF: il limonese Edoardo Saracco quinto nello slalom

Erik Saravuo si è imposto nello slalom maschile al Festival Olimpico della Gioventù Europea in corso a Vuokatti, in Finlandia. Il padrone di casa si è imposto con il tempo complessivo di 1’29″55, grazie ad una superba prima manche che è risultata decisiva per beffare per solamente due centesimi il norvegese Johs Erland. Al terzo posto l’altro finlandese Jesperi Kemppainen, attardato di 11 centesimi, seguito in quarta posizione dal norvegese Theodor Braekken.

Edoardo Saracco ha terminato in quinta posizione.

Il carabiniere di Limone Piemonte, già bronzo ai giochi Olimpici giovanili di Losanna 2020, ha concluso con 1″01 di ritardo dopo una seconda run che lo ha visto recupere una posizione. Stefano Pizzato ha chiuso in top ten in ottava posizione, mentre si è fermato in dodicesima posizione Andrea Bertoldini.