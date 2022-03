Sci di fondo, European Youth Olympic Festival: sesto posto per Elisa Gallo e Davide Ghio nella prima giornata di gare a Vuokatti (Finlandia)

Elisa Gallo e Davide Ghio hanno partecipato alla prima giornata di gara dell'European Youth Olympic Festival 2022 di Vuokatti: la prima si è cimentata nella 7,5Km, mentre il secondo nella 10Km, per entrambi la tecnica era skating.

Al femminile, la gara è stata vinta dalla forte fondista svedese Lisa Eriksson, che con una prestazione davvero impressionante, si mette al collo la medaglia del metallo più pregiato. La rappresentante del rinomato Strömnäs Ski Club chiude con il tempo finale di 20'46''9 e stacca di 30'' la compagna Tove Ericsson. Al 3° posto la valdostana Nadine Laurent, che regala così all'Italia la medaglia di bronzo. In 6ª posizione la buschese Elisa Gallo a 55'' dalla vincitrice dopo una buona prestazione e sempre in continua crescita.

E' stato il finlandese Niko Anttola a vincere al maschile: l'atleta di casa ha messo il sigillo ad una gara condotta sempre dando il massimo per chiuderla nel migliore dei modi. La medaglia d'argento è andata allo svizzero Niclas Steiger a 20''6 dal vincitore, seguito dallo svedese Elias Danielsson, bronzo. A 46'' di distacco dal finlandese, l'azzurro Davide Ghio, che è riuscito ad essere sempre in continua crescita in tutta la gara.