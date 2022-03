Volley: "seconda stella a destra, questo è il cammino...verso Olbia", la Lpm Bam Mondovì è partita per la Sardegna con la spinta dei suoi tifosi (VIDEO)

Un Puma in versione "corsara"! La Lpm Bam Mondovì è partita questo pomeriggio in direzione Olbia, dove arriverà questa sera con un volo in partenza da Milano. Le ragazze di Solforati domani sera (ore 20:30) affronteranno l'Hermaea Olbia in gara2 degli ottavi di finale dei Play-Off promozione.

Dopo la sconfitta subita domenica scorsa al PalaManera, per restare in corsa le Pumine dovranno necessariamente vincere e portare la contesa a gara3, eventualmente in programma sabato 26 marzo. Un obiettivo difficile visto lo stato di forma delle avversarie, ma sicuramente possibile per Taborelli e compagne, chiamate a riscattare il recente e inatteso passo falso.

Anche i tifosi hanno voluto fare la loro parte. Alcuni rappresentanti degli Ultras Puma, con striscioni, bandiere e cori di incitamento, hanno accompagnato la partenza della a squadra rossoblù verso la Sardegna. Nel video i momenti prima della partenza e le parole di Massimo Gazzera (Ultras Puma), che ai nostri microfoni ha spiegato il "patto" sottoscritto con le Pumine: