Giornata contro le mafie, presente anche Giovanni figlio di Amedeo Damiano

Come ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, l’associazione “Libera” celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Quest’anno l’evento nazionale si è svolto a Napoli mentre in varie altre piazze italiane si sono tenute analoghe iniziative, che hanno coinvolto in particolare gli studenti.

L'iniziativa voluta dal fondatore di Libera, don Luigi Ciotti, nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome. Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di essere ricordata con il proprio nome.

Dal 1996, ogni anno, una città diversa, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai.

Tra i nomi scanditi in piazza a Napoli e, contemporaneamente, a Saluzzo, quello di Amedeo Damiano, il presidente dell’Usl 63 vittima di un agguato di stampo mafioso avvenuto il 24 marzo 1987 a seguito del quale l’amministratore pubblico morì il 2 luglio di quello stesso anno.

Una vicenda dai contorni ancora oscuri a distanza di tanti anni nonostante gli esecutori materiali siano stati condannati a pene passate in giudicato.

«È stata una giornata intensa, piena di emozioni, di incontri che arricchiscono, nel contesto di una città bellissima. Sono stato invitato a Napoli – spiega Giovanni Damiano, figlio del presidente Usl assassinato - dall’associazione Libera alla XXVII Giornata in ricordo delle Vittime innocenti delle mafie. Il nome di mio padre Amedeo è risuonato in Piazza del Plebiscito, insieme a mille altri che in molti casi ancora chiedono verità e giustizia e, purtroppo, sono l’80%. A far parte della delegazione del Piemonte, oltre a me, Paola Caccia, figlia del magistrato torinese, e Luciano Boschin, parente di don Cesare Boschin, entrambi barbaramente uccisi dalla mafia. La vicenda di mio papà – ha ricordato Damiano – non riguarda solo la mia famiglia, perché è un fatto che interessa l’intera collettività. Fare memoria è importante perché le vittime delle varie mafie sono un faro che ci permettono di rischiarare almeno un po’ il nostro futuro».

A Napoli don Ciotti ha parlato alla piazza, gremita di giovani, ma anche e soprattutto ai politici, dei grandi bisogni della gente: di pace, di lavoro, di giustizia e integrazione sociale, perché solo attraverso questi diritti fondamentali si possono sconfiggere le mafie.

Si stima che alla manifestazione abbiano preso parte oltre 10 mila persone.