Bene Vagienna dà l'ultimo saluto a Giovanni Sarzotti, a lungo animatore della vita sociale, amministrativa e musicale cittadina

Il Maestro Valerio Semprevivo, Direttore attuale della banda, così lo ricorda sui social: "volle ricostruire da zero la banda benese (...) superando le difficoltà di quella che sembrava un'impresa impossibile. Tempo un paio d'anni (...) la scommessa fu vinta. (....) non venne mai meno la stima reciproca. Il suo amore per la banda non si è mai affievolito nel tempo. (..) Noi ti immagineremo sempre lì in seconda fila ad ascoltarci ed applaudirci."