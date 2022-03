In Consiglio provinciale il ricordo dell’ex guardiacaccia Franco Pellegrino

La Provincia si unisce al lutto per la scomparsa di Franco Pellegrino, ex guardiacaccia dell’ente, scomparso all’età di 88 anni. Pellegrino viveva a Boves, in frazione di Madonna dei Boschi, ed è mancato all’ospedale Monserrat di Caraglio dopo una breve malattia. Dopo altre esperienze lavorative entrò nei ranghi dei guardiacaccia della Provincia alla fine degli anni Sessanta e vi rimase fino alla pensione nel 1988 esercitando la sua funzione dapprima nel Monregalese e a Ormea, e poi in valle Grana. Grande appassionato di montagna e di piccoli animali, era stato anche volontario presso l’associazione locale Pescatori Valle Colla. Lascia la moglie Maria e le sorelle Adele e Rita. Il funerale si è svolto nei giorni scorsi nella chiesa parrocchiale di Boves. Il presidente Federico Borgna e tutto il Consiglio provinciale ne hanno ricordato le particolari doti umane e professionali.