Langhe Monferrato Roero tra le destinazioni di lusso italiane al Duco Travel summit di Firenze

Il territorio di Langhe Monferrato Roero si è presentato a più di trecento operatori internazionali legati al turismo di lusso, in occasione dell’apertura di DUCO Travel Summit di Firenze, evento annuale dedicato alla promozione dell’eccellenza dell’ospitalità italiana. L’appuntamento riunisce hotel esclusivi, tour operator e consulenti di viaggio d’élite e destinazioni e proposte su misura per un target di alto profilo.

DUCO rappresenta uno dei circuiti più esclusivi nel panorama dei viaggi di lusso in Italia ed è rivolto ai migliori consulenti di viaggio di USA, Regno Unito, Australia e Canada.

Ente Turismo LMR, invitato in qualità di co-sponsor, ha organizzato il cocktail dinner di benvenuto per i partecipanti alle attività di incontro e promozione dell’offerta turistica di alta gamma, previste nei quattro giorni di programma del Travel Summit, dal 21 al 24 marzo 2022.

Nello storico Palazzo fiorentino Ximènes-Panciatichi, Langhe Monferrato Roero hanno portato i sapori delle colline Patrimonio UNESCO grazie allo staff di sala e cucina di “Piazza Duomo”, il ristorante tre stelle Michelin dello chef Enrico Crippa. In abbinamento ai piatti, i vini di Langhe Monferrato Roero, raccontati da due sommelier del territorio e accompagnati dal canto della “song sommelier”, nuova figura professionale del mondo del vino che ha interpretato alcune canzoni di Paolo Conte.

Inoltre, i partecipanti alla serata hanno ricevuto in omaggio un formato speciale di Acqua di Cherasco, declinato in tre essenze che richiamano le tre anime di Langhe Monferrato Roero, e un piccolo assaggio di Nocciola Piemonte I.G.P. nella versione salata da aperitivo.

L’evento di inaugurazione è stato affiancato da una strategia mirata di comunicazione: campagna social sui canali Instagram e Facebook di DUCO, restyling del sito specifico per il prodotto lusso di Langhe Monferrato Roero www.lmrprecious.it e realizzazione di materiale informativo ad hoc per gli operatori del settore.

"È la prima volta che Ente Turismo LMR partecipa a DUCO Travel Summit- afferma Luigi Barbero, presidente di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - e siamo orgogliosi che il primo grande evento di promozione del 2022 sia di questa portata e, soprattutto, sia dedicato al segmento luxury. Gli operatori anglofoni coinvolti si sono dimostrati molto interessati alla nostra destinazione e alle esperienze enogastromiche proposte. Ciò ci conferma che è in atto una ripresa della domanda per i viaggi di lungo raggio, specialmente verso mete ad alta vivibilità come le colline di Langhe Monferrato Roero”.