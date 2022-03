Nuova vita per la "Madonnina" di Mondovì Piazza

Nuova pagina per la "Madonnina", il complesso che svetta dalla collina di Mondovì Piazza e ne identifica la morfologia.

Costruito nel 1960, fu per lungo tempo collegio delle Domenicane e struttura assistenziale, inutilizzato dal 1986, l'edificio è stato più volte, nel corso degli anni, al centro dei dibattiti cittadini.

Varie le ipotesi per un possibile recupero e riutilizzo: da un polo scolastico a unità abitative residenziali e proprio a proposito di quest'ultimo utilizzo si erano concentrati gli sforzi della "Fincos", società che nel 2006 acquistò la struttura e del comune, con cui era poi stato firmato un protocollo di intesa. Facile a dirsi, meno a farsi. Il progetto non decollò.

Lo scorso novembre l'immobile, con un'area verde di pertinenza di circa 33 mila metri quadrati, era finito all'asta per 3.5 milioni di euro, ma non vi erano state offerte.

Questa sera, mercoledì 23 marzo, l'annuncio del comune e la svolta: la "Madonnina" ha visto la formalizzazione del passaggio di proprietà al Consorzio Casa Torino.

Si tratta della prima fase di un più vasto intervento, che porterà l'edificio ad essere completamente ristrutturato per poter ospitare unità residenziali (appartamenti), che potranno essere affittati a canone concordato.

L'amministrazione comunale, saluta questa iniziativa come una fra le più importanti non solo di questi ultimi anni, ma degli ultimi decenni, a partire dagli anni '90.

“Abbiamo seguito fin dall'esordio questa opportunità e, pur osservando la stretta riservatezza che ci è stata richiesta, si è lavorato nell’ambito delle competenze comunali al fine di tracciare un percorso rispondente alle caratteristiche urbanistiche di zona e rispettoso del vincolo di interesse pubblico che caratterizza la collina di Piazza. Il confronto con l’Agenzia del Territorio, per quanto attiene gli aspetti di competenza, è stato trasparente e condiviso. È evidente che il recupero di un immobile ormai stabilmente collocato nel panorama, verso il cui riutilizzo la cittadinanza ha sempre dimostrato grande interesse, rivesta un indubbio rilievo pubblico. Siamo soddisfatti per la progettualità che si sta sviluppando e che vedrà la ristrutturazione totale del complesso, a fine lavori trasformato in sede di appartamenti di ultima generazione. La strada intrapresa esula però dalla mera operazione edilizia e immobiliare, in quanto porterà alla rifunzionalizzazione di un'area ormai abbandonata da anni e consentirà di attrarre nuove famiglie di residenti in un quartiere come quello di Piazza, sempre più spesso tacciato di abbandono”- dichiara il sindaco, Paolo Adriano.

“Una proposta che diventa progetto e assume finalmente concretezza – prosegue il primo cittadino - “Possiamo affermare che questo risultato è il frutto di anni di lavoro teso a creare le condizioni affinché investimenti come questi tornassero a vedere la nostra città come protagonista. Il Comune continuerà a seguire le fasi procedurali che dovranno addivenire a un progetto definitivo, che ricomprenda anche proposte realizzabili e condivise rispetto alla viabilità e all’impatto generale dell’intervento rispetto al Rione. In questo senso è intenzione dell’Amministrazione chiedere alla nuova proprietà incontri di natura pubblica con i cittadini interessati. Alla parte venditrice e alla parte acquirente l’amministrazione esprime l’apprezzamento per aver saputo raggiungere un accordo”.

IL PROGETTO

L’operazione prevede la radicale ristrutturazione dello storico edificio allo scopo di ricavare circa 100 alloggi di qualità, con una elevata efficienza energetica che ne garantirà bassi costi di gestione.

Una volta ultimati i lavori, l’intero edificio verrà affidato alla Cooperativa “IL GLICINE”, ad esso associata, che ha già in gestione oltre 200 alloggi in housing sociale.

La Cooperativa “IL GLICINE”, dando una prelazione ai cittadini monregalesi, assegnerà gli alloggi in godimento/locazione, per un periodo di 5 anni, ad un canone agevolato, inferiore a quello stabilito dalla normativa relativa ai “Patti territoriali” (equo canone). Allo scadere dei primi 5 anni di locazione, gli assegnatari potranno decidere di continuare con la locazione o, in alternativa, sarà loro data la possibilità di acquistare l’immobile loro assegnato, al prezzo precedentemente definito al momento dell’assegnazione e inferiore a quello di mercato. Verranno inoltre considerati in conto prezzo i canoni di locazione/godimento corrisposti nei 5 anni così da consentire, anche a chi non possiede l’anticipo necessario all’acquisto della casa, di poter coronare il sogno della casa in proprietà.

"Siamo di fronte ad un’operazione di grande rilievo, che risponde alle esigenze abitative della popolazione permettendo a circa 100 famiglie di vivere nello splendido rione di Piazza, ripopolandolo e restituendolo all’intera Comunità Monregalese." - spiegano dal Consorzio Casa Torino - "L’avvio di tutto ciò si è reso possibile grazie alla sensibilità, alla disponibilità ed alla professionalità dell’Amministrazione Comunale, unita alla collaborazione di Fincos SpA, già proprietaria dell’immobile, ai quali fin d’ora riteniamo sia dovuto il ringraziamento da parte dei cittadini monregalesi."