Secondo appuntamento a Mondovì con le “passeggiate nella storia… a 6 zampe”

Dopo il successo della prima “passeggiata nella storia.. a 6 zampe”, grande riscontro anche per il secondo appuntamento organizzato dal Centro Cinofilo Etologico "Porta della Langa" domenica 20 marzo.

Anche questa volta a guidare il percorso è stato il Prof. Cesare Morandini, insegnante presso l’istituto comprensivo Mondovì 1 e ricercatore di storia locale, che ci ha accompagnati sulle orme della storia di questi due rioni. La passeggiata ha avuto inizio in Piazza Ellero e si è snodata attraverso Piazza Cesare Battisti fino a Piazza Toscana, per poi proseguire lungo viale di Carassone fino alla chiesa di Sant’Evasio e concludersi in via del Campo all’ex dopo lavoro Richard-Ginori.