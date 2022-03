Alba, un tavolo di lavoro sul Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

Piano urbano per la mobilità sostenibile, una tematica importante che verrà discussa in un incontro il 4 aprile al Palazzo Mostre e Congressi, organizzato dal Comune di Alba con E.R.I.C.A. Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 ci saranno tavoli di lavoro di circa 45 minuti l’uno che vedranno protagoniste scuole, aziende e comitati di quartiere, associazioni, sindaci e Comuni. Dalle discussioni sarà redatto un report su come poi affrontare al meglio le tematiche percorsi ciclabili, trasporto pubblico, pedonalizzazione, per poi trovare le giuste soluzioni in base alle reali necessità nate dalle indicazioni dei partecipanti. Il report verrà poi presentato in plenaria in un successivo incontro.

Sono stati invitati circa cento realtà del territorio. L’evento non è aperto al pubblico ma è possibile fare richiesta di partecipazione ai seguenti contatti: telefonare ai numeri 0173/292315, 0173/292226 o inviare una email a d.gatti@comune.alba.cn.it entro il 30 marzo.