Backstage torna domani sera e dedica la puntata all’emergenza animali in Ucraina

Torna in onda domani, giovedì 24 marzo, a partire alle ore 21, la trasmissione Backstage, approfondimento settimanale di Targato Cn e La Voce di Alba, condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto che, questa settimana, dedicherà la puntata all’emergenza animali, vittime silenziose della guerra in Ucraina.

I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart TV a partire dalle ore 21.00 sulla Home Page di TargatoCN.it e LaVocediAlba.it e sulla relativa pagina Facebook. Nei giorni successivi sarà possibile rivedere tutto il dibattito sui nostri giornali.

Sarà ospite in studio il presidente della L.I.D.A. di Cuneo Roberto Russo. “Chi salva una vita salva il mondo intero”: questo il motto promosso dall’associazione che ha offerto il suo sostegno agli animali colpiti dalla guerra. Cani, gatti…anche per loro è emergenza, come ha ricordato anche l’Oipa, l’organizzazione internazionale protezione animali.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano. Autrice del programma Charlotte Braghin.