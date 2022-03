Si è risolto in poco tempo, grazie alle ottime condizioni meteo e di visibilità, l'intervento di recupero di due escursionisti belgi in difficoltà per la neve su un sentiero a 2000 metri, sul monte Baret, in valle Maira.

L'elicottero dei vigili del fuoco Drago VF55 ha individuato e recuperato le due persone in difficoltà, un uomo e una donna. Le sta elitrasportando a Canosio, dove ci sono le squadre terrestri dei vigili del fuoco nucleo Saf e i volontari di Dronero.