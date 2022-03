Quando parliamo di accertamento pagamenti rifiuti intanto stiamo parlando della Tari che è un acronimo tassa su rifiuti e prima veniva chiamato TARES ed è un'imposta che ha l'obiettivo di finanziare i costi che hanno a che vedere con lo smaltimento dei rifiuti con il servizio di raccolta degli stessi.

Praticamente già dal 2014 questa tassa ha sostituito le precedenti tasse che ogni cittadino doveva pagare al comune e alle varie aziende per questo servizio e quindi la TARES è la Tarsu.

Comunque ogni comune organizza e decide le tariffe in base alla quantità dei rifiuti prodotti così come all'unità di superficie

E il pagamento della Tari spetta a chiunque sia in possesso di un qualsiasi immòbile e ad esempio chi affitta una casa o la dà in comodato d'uso in qualsiasi locale

Inoltre è obbligato a pagare la Tari il proprietario dell'immobile o un affittuario che ha un contratto di locazione superiore ai 6 mesi mentre quando è inferiore non gli spetta questo pagamento.

Mentre ci sono delle arie che vengono escluse da questo pagamento d'esempio parlano delle aree condominiali comuni e aree accessorie come le terrazze scoperte, i balconi e giardini e di cortili.

La Tari si paga in base alla superficie calpestabile e quindi in base ai metri quadri della casa, ma nel caso di un appartamento che ne conta anche del numero di occupanti

E soprattutto esiste una parte fissa e una parte variabile e poi a questa tale deve essere applicata anche un'addizionale provinciale del 5% delle imposte

Un’ altra cosa molto importante da sapere rispetto alle tempistiche di pagamenti che vengono fissate dal singolo comune, ma in linea generale la prima rata si paga entro la fine del mese aprile la seconda entro la fine di luglio e la terza entro la fine dell'anno

Poche persone hanno informazioni dettagliate su come funziona la tassa sui rifiuti

Dobbiamo ricordarci che in alcune situazioni viene applicata una esenzione sulla Tari per quegli immobili che sono disabilitati o inagibili e quindi doveva ad esempio c'è una assenza di collegamenti idrici elettrici e fognari che dimostrano questa inagibilità

Per quanto riguarda l'accertamento di questo pagamenti delle tasse sui rifiuti e se può essere definito con un’adesione del contribuente

Praticamente il contribuente versa quello che spetta dopo un accertamento che deve essere recapitato con raccomandata o PEC e in caso di mancato pagamento si arriva ad una formula esecutiva con l'applicazione di una sanzione

E teniamo presente che l'avviso di accertamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato e se è stato pagato in maniera insufficiente

Teniamo anche presente quello che abbiamo spiegato può variare da comune a comune e soprattutto può variare in base anche all'anno in cui si è verificato questo problema.

E questo ci fa pensare che in queste situazioni per non fare degli errori che ci fanno sprecare soldi inutilmente molto meglio affidarsi a degli esperti nel settore.