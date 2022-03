Camminare poco più di 3 ore a settimana aiuta a combattere la depressione, lo dice la scienza

Dopo due anni trascorsi tra le pareti di casa, il mondo intero sta lentamente tornando alla normalità. Ma la pandemia ha avuto impatti sulla psiche di gran parte della popolazione ed ora è venuto il momento di iniziare la risalita. E quanto pare, basta una passeggiata.

Le statistiche più recenti non rivelano nulla di buono

Le stime globali riportate su Lancet e presentate durante la Giornata Mondiale per la Salute Mentale del 10 ottobre scorso hanno rilevato dei dati allarmanti: il 2020 ha profondamente segnato la popolazione mondiale, facendo registrare una crescita del 28% dei casi di depressione e del 26% per i disturbi d’ansia. In termini numerici, parliamo di 246 milioni di casi (3.153 per 100,000), 53 milioni in più rispetto al periodo pre-pandemia.

Va da sé che esistono diverse gradazioni di ogni patologia. Ogni caso è a sé stante e ogni persona necessita di un trattamento ad-hoc. Ma potrebbero esistere delle piccole accortezze che, impiantate nella quotidianità di una persona che si trova in tale condizione psicologica, possono aiutare la ripresa, richiedendo un minimo sforzo.

I risultati dello studio americano della AJPM

Nel tentativo di ristabilire uno status quo e supportare chi è stato più fortemente colpito dall’ultimo biennio, gli esperti del settore si sono affidati ai risultati delle analisi scientifiche. Ed una risposta è stata ritrovata in uno studio realizzato dalla Dottoressa Heesch, docente presso Queensland University of Technology, i cui risultati furono pubblicati già nel 2015 sull’ American Journal of Preventive Medicine .

Oggetto di studio furono 1.900 donne di età compresa tra i 50 ed i 55 anni, che avevano mostrato sintomi di depressione, a diversi stadi della malattia. Per ben 10 anni, ad intervalli regolari di tempo di tre anni, queste donne avevano compilato dei questionari in cui veniva chiesto loro di fornire una panoramica della loro condizione psicologica (grado d’ansia e depressione, confronto con i precedenti questionari) e di affiancarvi il numero di minuti dedicati alla camminata e all’attività fisica leggera, in quella specifica settimana.

I risultati rivelarono l’esistenza di un vero e proprio mondo terapeutico dietro una semplice passeggiata. Ed infatti, le donne che avevano dichiarato di aver camminato per almeno 200 minuti durante la settimana, avevano registrato un calo considerevole dei livelli di depressione, ansia e stress e persino un miglioramento nella socializzazione e nella sfera emotiva. Superando tale soglia, alcuni soggetti erano persino arrivati ad una totale scomparsa dei sintomi derivanti da depressione.

E se camminare può avere effetti curativi, una semplice passeggiata all'aria aperta ha senz'altro il potere di aiutare nella prevenzione. Bastano un po' di forza di volontà, un paio di scarpe comode ed un abbigliamento che si addica a della moderata attività fisica.

Affascinati dai risultati sorprendenti dell’analisi della Dottoressa Heesch, anche due università europee (Edimburgo e Stirling) si sono addentrate nella stessa materia di ricerca. Confermando i risultati dello studio americano, anche gli scozzesi hanno riscontrato che chi si dedica giornalmente alla camminata registra una riduzione dei sintomi depressivi di circa il 16%. Inoltre, chi svolge una leggera attività fisica riscontra una più lenta insorgenza dei sintomi fisici dell’invecchiamento, come l’artrosi.

Ancora meglio se immersi nel verde

Di nuovo alle menti statunitensi si devono i risultati dell’analisi comparativa tra chi svolge attività fisica di gruppo all’aria aperta ed in natura, rispetto a chi svolge sport in luoghi chiusi. La Dottoressa Sara Warber, docente dell’Università del Michigan, ha condotto l’analisi , affermando che “le passeggiate di gruppo nella natura contribuiscono in maniera importante alla salute pubblica e aiutano le persone ad affrontare lo stress e a migliorare l’esperienza emotiva”.

Lo studio conclude che le passeggiate all'aperto, meglio se di gruppo, potrebbero essere approvate da medici come metodi curativi e prescritte a pazienti attraverso "prescrizioni verdi" per migliorare il benessere psicologico ed emotivo.

Gambe in spalla!

A prescindere dallo stato di salute, la regola che “prevenire è meglio che curare” può applicarsi anche a questo caso di specie. Ora che il mondo sta gradualmente riacquisendo la sua libertà, dedicare qualche alla ora alla settimana all’attività fisica all’aria aperta dovrebbe essere un’abitudine ben instillata in ognuno di noi, per godere degli effetti positivi tanto sul piano mentale che su quello fisico.