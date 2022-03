Estrazione Lotto serale di mercoledì 23 marzo 2022

Appuntamento fisso per milioni di persone, ogni martedì, giovedì e sabato, a partire dalle ore 20, vengono estratti i numeri del gioco del Lotto per undici ruote: Bari, Cagliari, Firenze Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Nazionale.

Per controllare eventuali ambi, terni, quaterne e cinquine, ecco i numeri estratti nella prima estrazione della settimana, martedì 22 marzo 2022:





BARI 22 30 16 88 29

CAGLIARI 11 21 73 67 59

FIRENZE 69 82 44 59 1

GENOVA 27 74 84 45 58

MILANO 65 77 40 64 30

NAPOLI 15 75 59 2 88

PALERMO 89 74 59 56 88

ROMA 57 36 73 56 72

TORINO 39 61 78 70 27

VENEZIA 7 57 79 52 82

NAZIONALE 51 79 55 7 41





Si prolunga l’attesa per l’uscita del numero 8 sulla Ruota di Napoli, sul podio dei numeri ritardatari da ben 143 estrazioni seguito dal numero 67 sulla ruota di Firenze, che manca da 126 estrazioni e al terzo posto a pari merito, i numeri 6 sulla Ruota di Palermo e 8 sulla Ruota di Genova, assenti da 100 concorsi.

Segue il numero 15 sulla Ruota di Cagliari che non esce da 95 estrazioni, il 75 sulla Ruota di Venezia assente da 91 estrazioni e il 18 sulla Ruota Nazionale mancante da 88 concorsi. A chiudere la classifica dei 10 numeri ritardatari assoluti i numeri l’80 sulla Ruota di Milano, assente da 84 concorsi, il 58 sulla Ruota di Torino in ritardo di 80 concorsi e l’8 sulla Ruota di Milano mancante da 77 estrazioni.

La Ruota di Napoli, città natale della Smorfia, lascia quindi in sospeso i giocatori del Lotto. Secondo la tradizione di questo “dizionario” dei sogni campano, il numero 8, primo dei numeri ritardatari, è associato alla Madonna , madre di Gesù che viene festeggiata proprio in occasione dell’8 dicembre, festa della Vergine Immacolata. Si spera di non dover aspettare quella data per l’uscita di questo numero ritardatario. Il secondo dei numeri ritardatari, il numero 71, è associato secondo la Smorfia a un significato particolare e bizzarro,” ‘o totaro int’a chitarra” ovvero il polpo nella chitarra. Certamente la prima cosa che viene in mente sono i classici spaghetti fatti a mano conditi con il sugo al polpo, ma probabilmente non è questo il significato della tradizione napoletana. Sembra infatti che questa immagine sarebbe da ricondurre alla necessità di non mettersi in mezzo a questioni che non ci riguardano direttamente o che non si conoscono in maniera approfondita. Si spera che questo numero ritardatario non faccia ancora per molto il polpo e non ostacoli l’estrazione che porterà a una cospicua vincita.

Solo le prossime estrazioni saranno in grado di dirci se l’attesa dei numeri ritardatari sarà finalmente soddisfatta.

Giocare al Lotto è davvero molto semplice. Basta recarsi in ricevitoria oppure registrarsi al Lotto online tramite un sito autorizzato AAMS, da app o da computer, e scegliere da un minimo di 1 a un massimo di 10 numeri, scegliendo, manualmente o casualmente, tra l’1 e il 90 e indicando su quale ruota (una o più) si desidera giocare.

Si può giocare al Lotto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 00:00 alle 23:59; eccetto il martedì, il giovedì e il sabato in cui vi è una pausa dalle 19:30 sino al termine delle procedure di estrazione. Con le festività natalizie, le estrazioni di gioco del Lotto hanno subito alcune variazioni di calendario. In particolare, come stabilito dalla nota di Agenzie Dogane e Monopoli la prossima estrazione prevista il 6 gennaio, verrà posticipata al giorno 7 gennaio 2022: segui le estrazioni del Lotto per verificare se la tua giocata al Lotto è vincente.