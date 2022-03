Domenica 27 marzo torna il Carnevale di Barge con i carri allegorici

Domenica 27 marzo è tempo del Carnevale di Barge.



Dalle ore 10 si potranno ammirare i carri allegorici che provengono da varie cittadine dei dintorni:

I Sensa Sens di Envie, i Patela Vache di Nichelino, i Desbela di Scalenghe, gli Amici del Pellice di Luserna, gli Amici di Piobesi di Piobesi, gli Amis del Canavil di Racconigi.



Alle ore 12 è il momento tanto atteso della Polenta e salsiccia sotto l’Ala Mercatale, organizzata della proloco di Barge.



Prenotazioni entro domani, giovedì 24 marzo: Daniela e Mary - Via Roma tel 0175.346523.

Alle ore 14,30 si svolgerà l’investitura delle maschere dal balcone del Palazzo Comunale di Barge.



Alle ore 15 ci sarà l’esibizione della banda folkloristica di Barge.



Durante tutta la giornata gonfiabili, truccabimbi e carnevale bambini a cura degli animatori dell'Oratorio, in Piazza della Madonna.



Organizzazione comune di Barge, Proloco Barge, Distretto del Commercio - Terre da scoprire. L’Evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid19 attualmente in vigore.