“Bentornata primavera” è l’evento che Neive propone per domenica 27 marzo per salutare la stagione ma anche per aprire il ricco programma di eventi che si stenderà lungo i prossimi mesi. Ma intanto domenica, dalle ore 10 alle ore 18, il borgo storico si riempirà di bancarelle e di buona musica. Per i bambini ci saranno giochi tradizionali e anche la possibilità di di salire sugli asinelli per delle passeggiate lungo le vie del borgo, a cura della associazione Asintrekking.